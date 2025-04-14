Поклонники «Кино» закрасили надпись о Паше Технике на стене Цоя

Художник Роман Яковлев рассказал aif.ru, что надпись «Паша Техник мёртв» на стене Цоя он оставил потому, что рэпер не является гением. При это художник отметил, что не считает себя фанатом в классическом смысле, однако испытывает глубокое уважение к Цою.