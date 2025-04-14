Поклонники «Кино» закрасили надпись о Паше Технике на стене Цоя

Поклонники Виктора Цоя закрасили надпись на стене на Арбате, оставленную фанатами рэпера Паши Техника, соответствующие кадры показал Telegram-канал «112».
«Уже утром на стене лаконично красовалась надпись: “Цой жив, Техник мёртв”. А дальше — как по команде: десятки художников, вооружившись кистями и красками, за день вернули прежний, всеми любимый вид культовому месту», — говорится в публикации.
Кроме того, поклонники Цоя во время работы включили репертуар группы «Кино».
Напомним, на стене Виктора Цоя на Арбате в российской столице 12 апреля заметили граффити с надписью «Техник». Оно было посвящено умершему 4 апреля рэп-исполнителю Павлу Ивлеву. Надпись была сделана до похорон Техника.
В субботу вечером поклонники Цоя перекрыли изображение плакатами. Кроме того, на стене появилась надпись «Паша Техник мёртв».
Художник Роман Яковлев рассказал aif.ru, что надпись «Паша Техник мёртв» на стене Цоя он оставил потому, что рэпер не является гением. При это художник отметил, что не считает себя фанатом в классическом смысле, однако испытывает глубокое уважение к Цою.