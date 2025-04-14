«Терроризирование и издевательство»: в Госдуме предложили запретить коллекторов

В России могут запретить коллекторскую деятельность. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму группой депутатов.
«Законопроектом предлагается установить запрет на уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа)», — сказано в пояснительной записке к документу.
«Нынешнее широко практикуемое психологическое давление, терроризирование, откровенное издевательство над заемщиками необходимо запретить на законодательном уровне — во имя спокойствия наших граждан», — сказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов.
В случае принятия законопроекта заемщик получит право требовать запрета привлечения третьих лиц к деятельности по возврату просроченной задолженности. Также подчеркивается, что кредитные организации должны оставаться в рамках правового поля, занимаясь взысканием задолженности.
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