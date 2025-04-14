Telegraph: британские власти обратились к армии из-за забастовок мусорщиков

Ранее сообщалось, что в Бирмингеме на фоне затянувшейся забастовки мусорщиков улицы оказались завалены отходами, а крысы, по размеру сравнимые с кошками, стали привычным явлением. Жители вынуждены тратить сотни фунтов стерлингов на услуги частных компаний, чтобы хоть частично очистить территорию возле своих домов.