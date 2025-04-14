Telegraph: британские власти обратились к армии из-за забастовок мусорщиков

Власти Великобритании привлекли военных для урегулирования кризиса, вызванного забастовкой работников коммунальных служб в Бирмингеме, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники. Мусорщики протестуют против изменения условий труда, что привело к серьёзным сбоям в вывозе отходов в городе.
По данным издания, заместитель премьер-министра Анджела Рэйнер задействовала механизм «военной помощи гражданским властям», чтобы привлечь армейских специалистов. Небольшая группа военнослужащих, обладающих опытом в оперативном планировании, подключилась к решению логистических задач, чтобы помочь преодолеть санитарный кризис.
Представитель правительства уточнил, что военные будут работать исключительно в административной роли и на ограниченный срок, оказывая поддержку городскому совету в координации действий и обеспечении быстрого реагирования на угрозу здоровью граждан.
Ранее сообщалось, что в Бирмингеме на фоне затянувшейся забастовки мусорщиков улицы оказались завалены отходами, а крысы, по размеру сравнимые с кошками, стали привычным явлением. Жители вынуждены тратить сотни фунтов стерлингов на услуги частных компаний, чтобы хоть частично очистить территорию возле своих домов.