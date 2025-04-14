Кремль объявил о планах по прямой линии с Путиным в 2025 году

С момента первой прямой линии в 2001 году, мероприятие проходило 18 раз как отдельное событие и трижды в сочетании с большой пресс-конференцией. Процесс подготовки к прямой линии включает сбор вопросов от граждан, который обычно начинается за несколько недель до мероприятия, и миллионы поступивших вопросов затем обрабатываются соответствующими ведомствами.