В России могут запретить деятельность коллекторов

В России зарегистрировано 520 коллекторских агентств, эти организации занимаются возвратом долгов, напоминают депутаты. Нередко при этом применяются разные формы психологического давления. Авторы законопроекта предлагают запретить банкам передавать долги по потребительским кредитам третьим лицам.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что нужно предоставить гражданам возможность потребовать, чтобы банк прописал в договоре запрет на привлечение третьих лиц, если появится задолженность по кредиту.
Парламентарии добавили, что банки могут самостоятельно работать с должниками, например, звонить им и напоминать о необходимости погасить кредит. Сейчас финансовые организации часто продают такие долги коллекторским агентствам, пишет РИА «Новости».