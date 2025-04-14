В Китае объявили оранжевый уровень опасности из-за ураганного ветра и бурь

Из-за сильного ветра на территории некоторых районов, расположенных на севере Китая, власти ввели оранжевый уровень опасности. Об этом жителей предупреждает агентство ИА «Синьхуа», при этом издание ссылается на данные Национального метеорологического центра КНР.
«Ветер силой до 11 баллов по национальной шкале ожидается в автономном районе Внутренняя Монголия, провинциях Шаньси и Хэбэй, а также в Пекине», — говорился в сообщении китайских властей.
Также уже известно, что непогода затронет еще несколько областей. Так, сообщается, что в районах Бохайского, Желтого и Восточно-Китайского морей жителям стоит ожидать песчаных бурь. При этом возможны также и бури снежные.
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