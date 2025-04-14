Миронов: целые районы России превращаются в мигрантские гетто

«В таких гетто живут по своим законам. Еще несколько лет назад мы предупреждали об этих рисках, но нас “шикали” и обвиняли в отсутствии толерантности. Речь не о национализме — Россия исторически многонациональна. Проблема в том, что приезжие, вместо интеграции, создают изолированные группы, что провоцирует межэтническую напряженность», — заявил Миронов в интервью «Парламентской газете».