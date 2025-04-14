Миронов: в Россию идет массовый поток вредных для страны мигрантов

«Идет массовый поток людей, которые не слишком полезны нашей экономике. Они не особо хотят работать, зато тащат сюда родню, друзей, семьи, увеличивая нагрузку на социальную сферу. Которые и здесь живут своим мирком и особо не хотят адаптироваться. При этом быстро легализуются благодаря коррупционным схемам. Нужна нам такая миграция? Конечно, нет!» — заявил Миронов в интервью «Парламентской газете».