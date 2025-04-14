Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился в матче против «Коламбус Блю Джекетс», поразив ворота голкипера Джета Гривза. Этот гол стал знаковым — Гривз стал уже 184-м вратарем, пропустившим шайбу от капитана столичного клуба в матчах регулярного чемпионата НХЛ, что позволило Овечкину вновь обновить собственный рекорд.
Гривз провёл всего 18 игр в Национальной хоккейной лиге. В одном из них, 13 декабря, он уже встречался с «Вашингтоном», но тогда Овечкин не принимал участия в матче из-за травмы. Сейчас же нападающему удалось пополнить свою статистику в противостоянии с молодым голкипером.
Заброшенная шайба в ворота «Коламбуса» стала 896-й в карьере Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, он продолжает увеличивать отрыв от легендарного Уэйна Гретцки, чей рекорд в 894 гола был превзойдён 6 апреля в игре против «Нью-Йорк Айлендерс».
Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина с его рекордом по количеству шайб, заброшенных в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.