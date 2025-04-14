Овечкин улучшил свой рекорд по числу вратарей, которым он забивал в НХЛ

Гривз провёл всего 18 игр в Национальной хоккейной лиге. В одном из них, 13 декабря, он уже встречался с «Вашингтоном», но тогда Овечкин не принимал участия в матче из-за травмы. Сейчас же нападающему удалось пополнить свою статистику в противостоянии с молодым голкипером.