В небе над Москвой и Подмосковьем заметили знак в виде буквы V

Жители Москвы и Подмосковья заметили в небе необычное явление — знак в виде большой латинской буквы V, очевидцы публикуют в социальных сетях фотографии и видеозаписи с этим объектом.
Пока нет информации, как он появился в небе. Литеры V и Z часто используются гражданами как патриотические символы, поскольку эти знаки наносятся российскими военными на боевую технику и экипировку в зоне спецоперации.
Напомним, Министерство обороны РФ поясняло, что буква Z, которая применяется Вооруженными силами России, означает «За победу», V — расшифровывается как «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».
Также сообщалось, что в августе 2022 года жители Новосибирска увидели на небе литеру Z, образованную облаками.