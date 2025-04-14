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В небе над Москвой и Подмосковьем заметили знак в виде буквы V

Пока нет информации, как этот символ появился в небе.

Жители Москвы и Подмосковья заметили в небе необычное явление — знак в виде большой латинской буквы V, очевидцы публикуют в социальных сетях фотографии и видеозаписи с этим объектом.

Пока нет информации, как он появился в небе. Литеры V и Z часто используются гражданами как патриотические символы, поскольку эти знаки наносятся российскими военными на боевую технику и экипировку в зоне спецоперации.

Напомним, Министерство обороны РФ поясняло, что буква Z, которая применяется Вооруженными силами России, означает «За победу», V — расшифровывается как «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».

Также сообщалось, что в августе 2022 года жители Новосибирска увидели на небе литеру Z, образованную облаками.