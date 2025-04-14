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Axios: второй раунд переговоров США и Ирана состоится в Риме

Первый раунд переговоров состоялся в Омане.

Новый раунд переговоров Соединённых Штатов и Тегерана может состояться 19 апреля в столице Италии, информирует Axios.

Американское издание ссылается на информацию, полученную от источников.

«Второй раунд переговоров между США и Ираном по вопросу ядерной программы, как ожидается, состоится в субботу в Риме», — говорится в сообщении.

Источники уточнили, что изменение площадки для переговоров связано с инициативой США.

Напомним, в субботу в Омане состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента Соединённых Штатов Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи.

Уиткофф назвал переговоры «позитивными и конструктивными». Аракчи также назвал атмосферу переговоров «конструктивной и спокойной». В Иране заявили, что второй раунд переговоров состоится 19 апреля.

Ранее сообщалось, что Тегеран готов ограничить ядерную программу при смягчении санкций Соединённых Штатов.