МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Начальство на работе стало чаще портить настроение россиянам: в ежедневном порядке на это жалуется каждый шестой житель страны, и это больше, чем два года назад, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
«О том, что начальство никогда не портит ему настроение, как и двумя годами ранее, сообщил каждый четвертый россиянин (24%). Однако для 17% сотрудников руководитель ежедневно становится причиной ухудшения эмоционального состояния (+3 процентных пункта к 2023 году). Каждый восьмой (12%) сталкивается с негативом со стороны шефа несколько раз в неделю, 14% — несколько раз в месяц, а каждый девятый (11%) — лишь несколько раз в год», — говорится в опросе.
Сотрудники старше 45 лет чаще молодежи до 35 лет сталкиваются с ежедневными придирками руководства (18% против 12% соответственно). Наиболее уязвимы работники с доходом до 50 тысяч рублей — 31% из них признает, что начальники регулярно портят им настроение.
О том, что никогда не получают негатива от руководства, чаще заявляют мужчины (27% против 22% среди женщин). Работники в возрасте до 35 лет жалуются на критику реже тех, кто старше — 26% среди молодежи говорят, что начальство никогда не портит им настроение, при этом среди россиян 35−44 лет так ответили 20% респондентов, старше 45 лет — 24%.
А зарабатывающие от 100 тысяч рублей в месяц бывают недовольны начальством реже сотрудников с меньшим доходом — 30% в этой зарплатной группе сказали, что им не портят настроение, в то время как среди работников с зарплатой менее 50 тысяч таких лишь 24%, от 50 до 100 тысяч — 13%.
При этом эффективность такого подхода вызывает большие сомнения: 45% сотрудников признались, что после взбучки работают только хуже, 43% сказали, что это никак не влияет на их продуктивность, и лишь 3% начинают работать лучше. Женщины острее воспринимают критику и чаще мужчин отмечают у себя снижение показателей эффективности (47% против 44% соответственно). Любопытно, что чем выше доход сотрудника, тем вероятнее негативные последствия, тогда как менее оплачиваемые работники чаще предпочитают не реагировать и продолжать работать в обычном режиме.
В исследовании, проведенном с 10 марта по 9 апреля текущего года, приняли участие 3000 работающих экономически активных граждан из всех округов РФ.