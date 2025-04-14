Начальство на работе стало чаще портить настроение россиянам

«О том, что начальство никогда не портит ему настроение, как и двумя годами ранее, сообщил каждый четвертый россиянин (24%). Однако для 17% сотрудников руководитель ежедневно становится причиной ухудшения эмоционального состояния (+3 процентных пункта к 2023 году). Каждый восьмой (12%) сталкивается с негативом со стороны шефа несколько раз в неделю, 14% — несколько раз в месяц, а каждый девятый (11%) — лишь несколько раз в год», — говорится в опросе.