Россиян предупредили о 6-дневной рабочей неделе осенью 2025 года

В мае и июне жители России смогут насладиться удлиненными выходными днями благодаря решению о переносе рабочих дней, которые изначально приходились на 23 февраля и 8 марта. В результате этого решения, дополнительные выходные будут организованы с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня. В 2025 году в целом будет увеличено количество длинных выходных и праздничных дней, что станет возможным за счет переноса определенных рабочих дней.