Учёные впервые вырастили человеческие зубы

По сравнению с традиционными методами, такими как имплантаты и пломбы, выращенные в лаборатории зубы, которые из клеток пациента, способны адаптироваться к изменениям в организме. Такой подход позволяет значительно повысить эффективность и долговечность восстановления, поскольку выращенные зубы интегрируются с челюстью, как натуральные. В отличие от инородных материалов, они не подвержены отторжению и обеспечивают прочность и биосовместимость.