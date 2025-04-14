Врач назвала продукт, который нужно добавить в рацион при диабете

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Гранат стабилизирует уровень сахара в крови, за счет чего его называют природным инсулином и рекомендуют употреблять людям с преддиабетом и диабетом, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
«Гранат весьма полезен при диабете. Очень часто гранат называют природным инсулином. Это один из немногих фруктов, которые можно и нужно употреблять людям с преддиабетом и диабетом. Врачи советуют выпивать по половине столовой ложки гранатового сока четыре раза в день перед едой. Это стабилизирует уровень сахара в крови», — сказала Сухорукова.
Кроме того, гранат помогает повысить уровень гемоглобина в организме, если сочетать его зерна с говядиной, морепродуктами или грибами.
Кожура граната, в свою очередь, подходит для приготовления отваров против воспалений горла и ротовой полости. В ней много дубильных веществ и органических кислот, которые снимают боль и уничтожают инфекцию.
Косточки граната также полезны для здоровья: в них много клетчатки и сложных углеводов, которые важны для нормальной работы ЖКТ.