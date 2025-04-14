Врач назвала продукт, который нужно добавить в рацион при диабете

«Гранат весьма полезен при диабете. Очень часто гранат называют природным инсулином. Это один из немногих фруктов, которые можно и нужно употреблять людям с преддиабетом и диабетом. Врачи советуют выпивать по половине столовой ложки гранатового сока четыре раза в день перед едой. Это стабилизирует уровень сахара в крови», — сказала Сухорукова.