Россияне стали чаще жаловаться, что начальство портит им настроение

Исследование показало, что сотрудники старше 45 лет и работники с доходом до 50 тысяч рублей чаще других сталкиваются с ежедневными придирками начальства. Также было отмечено, что мужчины реже жалуются на негативное отношение со стороны руководителей, чем женщины.