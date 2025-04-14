Россияне стали чаще жаловаться, что начальство портит им настроение

Россияне стали чаще жаловаться на руководителей.
В России увеличилось количество сотрудников, которым начальство ежедневно портит настроение. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного SuperJob. В текущем году каждый шестой россиянин (17%) жалуется на регулярное ухудшение эмоционального состояния из-за поведения руководителей.
«О том, что начальство никогда не портит ему настроение, как и двумя годами ранее, сообщил каждый четвертый россиянин (24%). Однако для 17% сотрудников руководитель ежедневно становится причиной ухудшения эмоционального состояния (+3 процентных пункта к 2023 году)», — говорится в опросе, результат которого приводит РИА Новости.
Исследование показало, что сотрудники старше 45 лет и работники с доходом до 50 тысяч рублей чаще других сталкиваются с ежедневными придирками начальства. Также было отмечено, что мужчины реже жалуются на негативное отношение со стороны руководителей, чем женщины.