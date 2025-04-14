Юрист объяснила, кого посадят в тюрьму за нелегальную сдачу квартиры

Если наймодатель получает доход, но не платит налог, и об этом узнает Федеральная налоговая служба, ему грозит не только уплата полной суммы, но и штраф за непредставление декларации и пени. Поскольку деяние было умышленным, нарушителю также придется заплатить штраф 40% от неуплаченной суммы налога.