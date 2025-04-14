Юрист объяснила, кого посадят в тюрьму за нелегальную сдачу квартиры

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. За сдачу квартиры без уплаты налога собственнику грозит тюрьма, рассказала агентству «Прайм» юрист Анастасия Билялова.
Если наймодатель получает доход, но не платит налог, и об этом узнает Федеральная налоговая служба, ему грозит не только уплата полной суммы, но и штраф за непредставление декларации и пени. Поскольку деяние было умышленным, нарушителю также придется заплатить штраф 40% от неуплаченной суммы налога.
«Если сумма за три года превысила 2,7 миллиона рублей, грозит уже уголовная ответственность. Может быть штраф от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы до года, арест до 6 месяцев или лишение свободы до года», — предупредила юрист.
Если сумма за три года составила 13,5 миллиона рублей, назначается штраф от 200 до 500 тысяч рублей, принудительные работы до 3 лет либо лишение свободы на тот же срок.
При этом, если собственник жилья нарушил закон впервые и успешно оплатил сумму недоимки, пени и штрафы, его освобождают от уголовной ответственности по этой статье, заключила юрист.