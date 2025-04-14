Женщина пострадала при падении лифта в торговом центре в Москве

Ранее в Москве 45-летняя женщина рухнула со второго этажа в шахту лифта и осталась в сознании. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и врачи скорой помощи. Пострадавшую достали из шахты при помощи альпинистского снаряжения и трехколенной лестницы. У женщины переломы руки и ноги.