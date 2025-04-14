Женщина пострадала при падении лифта в торговом центре в Москве

Женщина оказалась в больнице с травмами после падения лифта в одном из торговых центров Москвы. Об этом информирует прокуратура российской столицы.
«В торговом центре на ул. Каховка в результате инцидента с лифтом пострадала женщина, находившаяся в лифтовой кабине. По предварительным данным, лифт упал с −1 этажа на −2 этаж. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение», — сказано в релизе.
Накануне в Калининграде на стройке 48-летний отделочник упал в шахту лифта с высоты 8 этажа. От полученных травм он скончался на месте.
Ранее в Москве 45-летняя женщина рухнула со второго этажа в шахту лифта и осталась в сознании. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и врачи скорой помощи. Пострадавшую достали из шахты при помощи альпинистского снаряжения и трехколенной лестницы. У женщины переломы руки и ноги.
Также сообщалось, что в новостройке на северо-востоке Москвы рухнул лифт с пассажиром. Мужчина поднимался на 21-й этаж, когда кабина сорвалась с троса.