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Женщина пострадала при падении лифта в торговом центре в Москве

В Москве женщина получила травмы при падении лифта в торговом центре.

Источник: Комсомольская правда

Женщина оказалась в больнице с травмами после падения лифта в одном из торговых центров Москвы. Об этом информирует прокуратура российской столицы.

«В торговом центре на ул. Каховка в результате инцидента с лифтом пострадала женщина, находившаяся в лифтовой кабине. По предварительным данным, лифт упал с −1 этажа на −2 этаж. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение», — сказано в релизе.

Накануне в Калининграде на стройке 48-летний отделочник упал в шахту лифта с высоты 8 этажа. От полученных травм он скончался на месте.

Ранее в Москве 45-летняя женщина рухнула со второго этажа в шахту лифта и осталась в сознании. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и врачи скорой помощи. Пострадавшую достали из шахты при помощи альпинистского снаряжения и трехколенной лестницы. У женщины переломы руки и ноги.

Также сообщалось, что в новостройке на северо-востоке Москвы рухнул лифт с пассажиром. Мужчина поднимался на 21-й этаж, когда кабина сорвалась с троса.