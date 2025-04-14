Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При атаке дрона ВСУ на Белгородскую область пострадала женщина

Нападению ВСУ подвергся хутор Бочанка в Волоконовском районе.

Один человек пострадал в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Белгородскую область, сообщил 14 апреля глава региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что нападению ВСУ подвергся хутор Бочанка в Волоконовском районе.

«В результате сбросов взрывных устройств с беспилотника по территории домовладения ранена женщина», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Гладков отметил, что она получила осколочные ранения руки. Пострадавшую вывезли бойцы самообороны. Её передали бригаде скорой помощи. Женщину должны доставить в Валуйскую центральную районную больницу.

Также, по информации губернатора, при атаке получил частичные разрушения частный дом и полностью сгорел легковой автомобиль, который находился во дворе.

Напомним, 13 апреля в посёлке Ракитное Белгородской области дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль. В результате удара погиб водитель транспортного средства.