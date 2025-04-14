Водители в РФ получают иски на сотни тысяч рублей за старые ДТП

В материале уточняется, что автоюристы убеждают потерпевшего заключить договор об уступке прав требования ущерба после ДТП. После этого они получают возмещение от страховой компании, которое обычно превышает сумму, выданную потерпевшему. Спустя время, они обращаются в суд с независимой экспертизой, утверждающей значительно больший ущерб, и требуют дополнительного возмещения уже с виновника ДТП.