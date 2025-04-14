Миронов: в России создают группы самообороны для защиты женщин от мигрантов

Лидер партии обратил внимание на проблему интеграции мигрантов.
В некоторых городах России создают группы самообороны для защиты женщин от нападений мигрантов. Об этом сообщил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«В некоторых небольших городах, в том числе в Подмосковье, уже создают группы самообороны для защиты наших женщин от нападений мигрантов», — рассказал Миронов «Парламентской газете». По его словам, это стало ответной мерой на участившиеся случаи агрессии со стороны приезжих.
Кроме того, Миронов обратил внимание на проблему интеграции иностранцев в российское общество. Он упомянул, что среди приезжих, получивших гражданство России, большое количество до сих пор не ассимилированы, не знают русского языка и продолжают следовать исключительно своим традициям. В ходе опроса, проведенного Росстатом также было выявлено, что 26% мигрантов в России готовы отстаивать свои культурные традиции с применением оружия.