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Миронов: в России создают группы самообороны для защиты женщин от мигрантов

В некоторых городах России создают группы самообороны для защиты женщин от нападений мигрантов. Об этом сообщил лидер партии Справедливая Россия За правду Сергей Миронов.

Лидер партии обратил внимание на проблему интеграции мигрантов.

В некоторых городах России создают группы самообороны для защиты женщин от нападений мигрантов. Об этом сообщил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«В некоторых небольших городах, в том числе в Подмосковье, уже создают группы самообороны для защиты наших женщин от нападений мигрантов», — рассказал Миронов «Парламентской газете». По его словам, это стало ответной мерой на участившиеся случаи агрессии со стороны приезжих.

Кроме того, Миронов обратил внимание на проблему интеграции иностранцев в российское общество. Он упомянул, что среди приезжих, получивших гражданство России, большое количество до сих пор не ассимилированы, не знают русского языка и продолжают следовать исключительно своим традициям. В ходе опроса, проведенного Росстатом также было выявлено, что 26% мигрантов в России готовы отстаивать свои культурные традиции с применением оружия.