Миронов: в России создают группы самообороны для защиты женщин от мигрантов

Кроме того, Миронов обратил внимание на проблему интеграции иностранцев в российское общество. Он упомянул, что среди приезжих, получивших гражданство России, большое количество до сих пор не ассимилированы, не знают русского языка и продолжают следовать исключительно своим традициям. В ходе опроса, проведенного Росстатом также было выявлено, что 26% мигрантов в России готовы отстаивать свои культурные традиции с применением оружия.