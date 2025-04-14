15-минутный город: «утопия» или будущее Владивостока

Одной из наиболее часто упоминаемых концепций является «15-минутный город». Задумка такова, что житель любого дома и района может добраться до социальных, транспортных и культурных объектов за четверть часа. Руководитель АНО «Тихоокеанский институт поддержки креативных инициатив», архитектор и урбанист Иван Чайкин в интервью СМИ отмечает, что именно концепция 15-минутного города даст толчок Владивостоку к развитию комфортной городской среды. Эксперт также замечает, что обычно, когда говорят про инфраструктуру, то часто совсем забывают про объекты культуры. «В городе должно быть интересно», — комментирует он, добавляя, что школы и детские сады, безусловно, важны и с них надо начинать, однако как без живописных скверов, коворкингов, театров и музеев город будет влюблять в себя и удерживать молодёжь?
Директор корпоративных продаж Дальневосточного регионального центра банка ДОМ.РФ Борис Грунтов считает, что реализация во Владивостоке концепции 15-минутного города невозможна. «Нужно считать деньги», — говорит Грунтов. Он утверждает, что главной трудностью на пути развития городской инфраструктуры Владивостока является рельеф: «То, что можно сделать в другом регионе, в холмистой местности Владивостока вряд ли удастся».
Директор «Городского риэлтерского центра» Сергей Косиков в интервью СМИ отмечает, что данная концепция утопична. По его словам, строительство подобных социальных объектов влетает застройщикам в копеечку, а потому не каждый из них способен на такие траты. «Если концепцию 15-минутного города реализовывать бездумно, это может привести к снижению активности застройщиков в больших проектах». Косиков замечает, что такие тенденции могут закончиться тем, что компании вовсе откажутся от реализации проектов в рамках комплексного развития территорий и вернутся к точечному строительству.
Представитель Ассоциации застройщиков владивостокской городской агломерации, советник директора филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России’ДальНИИС Александр Табаченко в интервью СМИ вспоминает, что ещё 20 лет назад ситуация со школами и детскими садами была совсем иная. Небольшое количество детей и сравнительно малые бюджетные возможности заставляли девелоперов уплотнять застройку и максимально экономить. Отсюда и проблема больших пустых районов, где кроме домов можно найти разве что маленький магазинчик и никак не оборудованную парковку.
Кроме того, Табаченко поднимает вопрос о том, кто будет содержать построенные социальные учреждения? Сейчас большинство компаний требуют заключения договора с администрацией об обязательном выкупе объекта, но подобных реализованных кейсов в крае пока немного. В противном случае, где гарантии, что такие стройки не станут чистыми убытками — осторожничают девелоперы.
Эксперты считают, что рынок ещё не перестроился окончательно на фоне введения механизмов КРТ, однако урбанист Иван Чайкин возражает — вопрос с КРТ решается и решается, а точечная застройка всё продолжается и продолжается. По его мнению, одних лишь нормативов мало, необходимо работать над выстраиванием диалога между федеральными властями и бизнесом. «Во Владивостоке есть пример, когда бизнесмен без чьей-либо сторонней просьбы вкладывает огромные деньги в развитие общественных пространств», — рассказывает Чайкин.
Кроме того, если внимательно посмотреть на градостроительные нормы и требования к КРТ, установленные правительством Приморского края, то становится очевидно: механизм комплексного развития территорий открывает застройщикам новые возможности для расширения строительства, при этом не предлагая решения для существующих проблем нехватки парковок, социальной и культурной инфраструктуры. Так, для КРТ применяется форма расчёта парковочных мест по 0,5 места на квартиру, а коэффициент застройки выше, что позволяет возводить больше квартир на одном и том же участке земли. К сожалению, на данный момент это всё больше похоже на «имитацию» комплексного развития, а не на реальные меры по контролю за отраслью.
В 2024 году в районе Нейбута началось строительство ЖК по концепции «15-минутного города». По словам застройщика, в плане заложены два парка, фитнес-центр, бассейн, средняя школа на 1100 мест и детские сады на первых этажах домов. Сам ЖК расположился в районе Зелёного Угла, где застройку ведут ещё пять застройщиков и уже сейчас сданы несколько больших 30-этажных домов, ко всему этому жилищному великолепию ведёт всего одна двухполосная дорога, а общественный транспорт заезжает в район раз через раз. На вопросы о транспортной доступности все девелоперы в один голос утверждают, что проблему решит новая развязка, связывающая микрорайон с трассой Седанка-Патрокл. Заметим, что муниципалитет взял на себя только под давлением общественности и СМИ, а планирование и строительство растянулось во времени. На сайте администрации города отмечается, что построить развязку планируют в конце 2025 года, однако насколько реалистичны эти сроки, судить сложно.
Что касается социальной инфраструктуры, до начала массовой застройки на Нейбута было всего две школы — № 47 и № 78. С начала строительства их количество увеличилось на 0. В администрации Владивостока заявляли, что к 2028 году будет построена школа в районе «Зелёный угол» на 1100 мест, однако к этому времени большинство строящихся домов уже будут заселены. Вопрос, куда пойдут дети 1 сентября 2025 года — остаётся открытым. С детскими садами ситуация не лучше, на всё Нейбута приходится 5 муниципальных детских садов и два коммерческих детских сада. В 2024 году началось строительство нового учреждения для детей, но и его сдача в эксплуатацию планируется не раньше 2028 года.
Эксперты единогласны в оценке концепции «15-минутного города», соглашаясь, что он решает проблему комфортной среды, однако мнения насчёт реализуемости подобных проектов во Владивостоке сильно разнятся. Хочется верить, что рано или поздно и бизнес, и федеральные власти, и органы местного самоуправления научатся слушать и слышать, чего хотят жители города. Ведь вопрос не всегда упирается в деньги, чаще речь идёт о принципах и ценностях.