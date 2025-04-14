15-минутный город: «утопия» или будущее Владивостока

В 2024 году в районе Нейбута началось строительство ЖК по концепции «15-минутного города». По словам застройщика, в плане заложены два парка, фитнес-центр, бассейн, средняя школа на 1100 мест и детские сады на первых этажах домов. Сам ЖК расположился в районе Зелёного Угла, где застройку ведут ещё пять застройщиков и уже сейчас сданы несколько больших 30-этажных домов, ко всему этому жилищному великолепию ведёт всего одна двухполосная дорога, а общественный транспорт заезжает в район раз через раз. На вопросы о транспортной доступности все девелоперы в один голос утверждают, что проблему решит новая развязка, связывающая микрорайон с трассой Седанка-Патрокл. Заметим, что муниципалитет взял на себя только под давлением общественности и СМИ, а планирование и строительство растянулось во времени. На сайте администрации города отмечается, что построить развязку планируют в конце 2025 года, однако насколько реалистичны эти сроки, судить сложно.