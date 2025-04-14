В Хабаровском крае заработала бонусная программа для молодёжи

В 2025 году программа объединит все проекты президентской платформы: «Профразвитие», «ТопБЛОГ», «СпортТрек» и другие. Уже запланированы новые розыгрыши, марафоны и образовательные акции, которые помогут молодёжи края получить не только призы, но и новые возможности.