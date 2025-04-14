В Хабаровском крае заработала бонусная программа для молодёжи

В Хабаровском крае стартовала обновлённая бонусная программа президентского проекта «Другое Дело», который реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Теперь жители края могут получать баллы за участие в конкурсах, акциях и образовательных мероприятиях, а затем обменивать их на полезные подарки.
Как сообщили в краевом минобрнауки, платформа уже объединяет около 7 миллионов участников по всей стране. Хабаровский край остаётся одним из самых активных на Дальнем Востоке. Проект помогает молодым людям развиваться, набираться опыта, при этом получая заслуженные награды.
Список заданий разнообразный — от экологических акций и викторин до мастер-классов и патриотических проектов. За каждое выполненное задание начисляются баллы, которые можно потратить на брендированный мерч, подписки, онлайн-курсы, стажировки и главный приз сезона — путешествие в Карелию.
— Это хорошая возможность для молодёжи проявить активность, получить навыки и приятные бонусы. Такие инициативы важны для формирования сильного сообщества в крае, — подчеркнул губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Проект поддержан краевыми властями и доступен через мини-приложение «Другое Дело» во «ВКонтакте». Для участия достаточно авторизоваться, выбрать задание и приступить к его выполнению. Баллы начисляются за каждый шаг.
В 2025 году программа объединит все проекты президентской платформы: «Профразвитие», «ТопБЛОГ», «СпортТрек» и другие. Уже запланированы новые розыгрыши, марафоны и образовательные акции, которые помогут молодёжи края получить не только призы, но и новые возможности.