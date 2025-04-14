Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegraph: человеческие зубы были впервые выращены в лаборатории

Ученые из Лондона вырастили зубы из клеток человека.

Источник: Комсомольская правда

В Великобритании впервые вырастили человеческие зубы. Об этом информирует издание Telegraph. Сообщается, что исследование проводили ученые из Королевского колледжа Лондона совместно с Имперским колледжем Лондона.

«Ученые впервые успешно вырастили человеческие зубы в лаборатории», — сказано в публикации.

Сообщается, что зубы выращиваются из клеток пациента и способны не только интегрироваться в челюсть, но и восстанавливаться. Предполагается, что по данной технологии можно будет выращивать целые зубы в лаборатории для последующей имплантации, либо помещать клетки зубы в челюсть пациента, чтобы они продолжали рост.

Тем временем японская Toregem Biopharma начала испытания лекарства для отращивания зубов.

Историю о том, как 22-летнему китайцу, пострадавшему в аварии, вырастили нос… на лбу, читайте здесь на KP.RU.

Ранее известный ученый назвал пять необычных открытий, которые изменят мир. По ряду этих научных направлений Россия является мировым лидером.