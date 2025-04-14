Telegraph: человеческие зубы были впервые выращены в лаборатории

Сообщается, что зубы выращиваются из клеток пациента и способны не только интегрироваться в челюсть, но и восстанавливаться. Предполагается, что по данной технологии можно будет выращивать целые зубы в лаборатории для последующей имплантации, либо помещать клетки зубы в челюсть пациента, чтобы они продолжали рост.