Telegraph: человеческие зубы были впервые выращены в лаборатории

В Великобритании впервые вырастили человеческие зубы. Об этом информирует издание Telegraph. Сообщается, что исследование проводили ученые из Королевского колледжа Лондона совместно с Имперским колледжем Лондона.
«Ученые впервые успешно вырастили человеческие зубы в лаборатории», — сказано в публикации.
Сообщается, что зубы выращиваются из клеток пациента и способны не только интегрироваться в челюсть, но и восстанавливаться. Предполагается, что по данной технологии можно будет выращивать целые зубы в лаборатории для последующей имплантации, либо помещать клетки зубы в челюсть пациента, чтобы они продолжали рост.
Тем временем японская Toregem Biopharma начала испытания лекарства для отращивания зубов.
Историю о том, как 22-летнему китайцу, пострадавшему в аварии, вырастили нос… на лбу, читайте здесь на KP.RU.
Ранее известный ученый назвал пять необычных открытий, которые изменят мир. По ряду этих научных направлений Россия является мировым лидером.