Дорожники начали реконструкцию проспекта 60-летия Октября в Хабаровске

Специалисты подрядной организации на минувших выходных приступили к реконструкции участка проспекта 60-летия Октября — самого крупного дорожного объекта Хабаровска, включенного в план ремонта в текущем сезоне. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», финансирование работ обеспечено национальным проектом «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным. К реконструкции приступили досрочно.
По информации пресс-службы городской администрации, специалистам до 1 ноября предстоит привести в порядок участок между улицей Машинистов и переулка Гаражного. Работы предстоят масштабные.
Так, рабочие должны заменить основание дороги, уложить два слоя асфальта, оборудовать ливневую канализацию, которой здесь никогда не было, обновить тротуары и установить бордюрные камни, а также смонтировать новые остановочные павильоны и светофорные объекты.
Напомним, что в текущем году средствами президентского нацпроекта обеспечили два крупных объекта в Хабаровске. Ранее рабочие приступили ко второму этапу реконструкции проблемной автомобильной транспортной развязки на улице Ленинградской. Там должны заменить защитное барьерное ограждение, смонтировать новую систему освещения проезжей части развязки, восстановить водоотведение, а также привести в порядок съезды. Не забудут дорожники и о деформационных швах.
Отметим, что в 2025 году на улучшение дорожной сети Хабаровска выделят 1,9 миллиарда рублей, 1,16 из которых направят на реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Городские власти планируют ввести в эксплуатацию новые дороги: в границах улиц Воронежской — Совхозной — переулка Брянского; дорожную сеть по улице Героев Пассаров от Совхозной до Трехгорной; объекты дорожной сети в границах улиц Морозова П. Л. — Автобусной — Владивостокского шоссе.