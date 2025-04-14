Дорожники начали реконструкцию проспекта 60-летия Октября в Хабаровске

Отметим, что в 2025 году на улучшение дорожной сети Хабаровска выделят 1,9 миллиарда рублей, 1,16 из которых направят на реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Городские власти планируют ввести в эксплуатацию новые дороги: в границах улиц Воронежской — Совхозной — переулка Брянского; дорожную сеть по улице Героев Пассаров от Совхозной до Трехгорной; объекты дорожной сети в границах улиц Морозова П. Л. — Автобусной — Владивостокского шоссе.