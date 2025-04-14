Сборная России по борьбе завоевала больше всех медалей на ЧЕ в Братиславе

Напомним, что в финале ЧЕ по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг бывший россиянин Валиев, представляющий Албанию, одержал победу над Заурбеком Сидаковым из РФ. На церемонии награждения президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили подошёл к Валиеву и резко надел золотую медаль на его шею, при этом схватив его за запястья. После Мамиашвили назвал Валиева предателем, гоняющимся за хайпом.