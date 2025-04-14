Житель Владивостока обманул 18 россиян на 300 тысяч рублей

В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, совершённом 35-летним жителем Владивостока. Как сообщила прокуратура региона, мужчина в общей сложности похитил около 300 тысяч рублей у 18 потерпевших из разных уголков России.
По данным издания «Золотой мост», преступник действовал с ноября 2022 по февраль 2023 года, размещая на популярной интернет-площадке объявления о продаже автомобильных лебёдок. После перечисления ему денежных средств он переставал выходить на связь с покупателями.
Среди обманутых:
— 11 жителей Забайкальского края;
— 7 человек из других регионов (Республика Татарстан, Кировская и Владимирская области, Еврейская автономная область, Самара, Пермь и Тюмень).
Размер ущерба для каждого потерпевшего составил от 10 до 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), которая предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.
Правоохранительные органы пресекли деятельность мошенника. В ходе следствия он полностью возместил пострадавшим причинённый ущерб. Материалы дела направлены в Центральный районный суд Читы для рассмотрения.
В публикации отмечается, что обвиняемый сотрудничал со следствием и признал свою вину.