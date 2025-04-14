Авиарейсы на север Приморья отменили из-за метеоусловий

В Приморье 13—14 апреля действует штормовое предупреждение из-за циклона, который принес в регион сильные дожди, локально очень сильный дождь. Отмечались аварии на сетях из-за сильного ветра с порывами до 27−32 метров в секунду. На утро понедельника без света остаются 4,5 тысячи человек в Хасанском округе. Затопило участок трассы Лазо — Заповедный: был нарушен проезд в шесть сел Лазовского округа.