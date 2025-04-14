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Авиарейсы на север Приморья отменили из-за метеоусловий

В Приморье отменили авиарейсы на север региона из-за циклона.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 14 апр — РИА Новости. Самолетный рейс из Владивостока в Терней, а также вертолетный рейс из Дальнегорска в ряд сел Тернейского округа отменены в Приморье из-за метеоусловий, сообщает минтранс региона.

«(Самолет — ред.) Владивосток — Терней — Владивосток — отмена по метеоусловиям, (вертолетный рейс — ред.) Дальнегорск — Терней — Амгу — Максимовка — Светлая — Единка — Агзу — Единка — Светлая — Максимовка — Амгу — Терней — Дальнегорск — отмена по метеоусловиям», — говорится в сообщении.

Авиарейсы Владивосток — Дальнегорск — Владивосток и Владивосток — Преображение — Владивосток осуществляются по расписанию.

В Приморье 13—14 апреля действует штормовое предупреждение из-за циклона, который принес в регион сильные дожди, локально очень сильный дождь. Отмечались аварии на сетях из-за сильного ветра с порывами до 27−32 метров в секунду. На утро понедельника без света остаются 4,5 тысячи человек в Хасанском округе. Затопило участок трассы Лазо — Заповедный: был нарушен проезд в шесть сел Лазовского округа.