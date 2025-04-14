SHAMAN рассказал, что завтрак с Мизулиной начинается с кофе

Певец SHAMAN, в миру Ярослав Дронов, поделился подробностями утреннего распорядка, который он проводит вместе со своей возлюбленной — главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. В беседе с «Комсомольской правдой» артист рассказал, как начинается их день.
По словам SHAMAN а, утро они начинают с чашки кофе, а полноценный завтрак откладывают на полтора часа. Обычно на столе — курица и лёгкий овощной салат. Такой режим стал для пары привычным и уютным началом дня.
Исполнитель также признался, что предпочитает сам мыть посуду после еды. Он отметил, что работа руками помогает ему разгрузить голову и навести порядок в мыслях.
Ранее SHAMAN поздно ночью опубликовал голосовое сообщение, в котором признался в любви к своим подписчикам.