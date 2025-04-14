Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SHAMAN рассказал, что завтрак с Мизулиной начинается с кофе

Исполнитель также признался, что предпочитает сам мыть посуду после еды.

Источник: Аргументы и факты

Певец SHAMAN, в миру Ярослав Дронов, поделился подробностями утреннего распорядка, который он проводит вместе со своей возлюбленной — главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. В беседе с «Комсомольской правдой» артист рассказал, как начинается их день.

По словам SHAMAN а, утро они начинают с чашки кофе, а полноценный завтрак откладывают на полтора часа. Обычно на столе — курица и лёгкий овощной салат. Такой режим стал для пары привычным и уютным началом дня.

Исполнитель также признался, что предпочитает сам мыть посуду после еды. Он отметил, что работа руками помогает ему разгрузить голову и навести порядок в мыслях.

Ранее SHAMAN поздно ночью опубликовал голосовое сообщение, в котором признался в любви к своим подписчикам.