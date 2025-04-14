Хабаровские спасатели проконтролируют паводок в районе им. Лазо

Для контроля за паводковой ситуацией на реке Хор вблизи посёлков Среднехорский и Гвасюги в район имени Лазо направлена группа специалистов поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. В её составе пять человек, которые оснащены автомобилем повышенной проходимости, лодкой и необходимым снаряжением. В случае осложнения ситуации спасатели готовы оказать необходимую помощь органам власти и населению, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».