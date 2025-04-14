Хабаровские спасатели проконтролируют паводок в районе им. Лазо

Для контроля за паводковой ситуацией на реке Хор вблизи посёлков Среднехорский и Гвасюги в район имени Лазо направлена группа специалистов поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. В её составе пять человек, которые оснащены автомобилем повышенной проходимости, лодкой и необходимым снаряжением. В случае осложнения ситуации спасатели готовы оказать необходимую помощь органам власти и населению, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Эти населённые пункты подвержены воздействию весеннего паводка, вызванного образованием заторов на реке Хор. В настоящее время обстановка в муниципальном районе благоприятная. Частично разрушено ледовое поле на реке, наблюдаются обильные промоины, по фарватеру проходит сплошная вода, лёд остался вблизи берегов. Однако в случае подъёма воды возможен отрыв льдин вдоль береговой линии, что может привести к образованию заторов, — рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по гражданской обороне и защите населения Андрей Прокопенко.
Кроме того, продолжается мониторинг паводковой ситуации на реке Тумнин вблизи одноимённого посёлка в Ванинском районе и на реке Уда у села Удское в Тугуро-Чумиканском районе. Здесь также есть участки, где традиционно возникают заторы.
По прогнозу специалистов Дальневосточного управления гидрометеорологической службы, вероятность образования заторов на реке Тумнин составляет до 70%.
— Мы держим эту ситуацию на контроле. В случае признаков ухудшения обстановки в этот населённый пункт также будет направлена оперативная группа и спасатели МЧС России, — подчеркнул Андрей Прокопенко.
Напомним, в начале весны на реке Хор в районе имени Лазо рядом с расположенными в низких местах сёлами Гвасюги и Среднехорский краевые спасатели и местные жители при поддержке регионального правительства провели работы по зачернению и распиловке льда. Это необходимо для более безопасного прохождения ледохода.