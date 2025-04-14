Эксперт объяснила, как блюдо из детства может стать лекарством для психики

Многие помнят вкус бабушкиных пирогов или борща, который готовила мама. Но возможно ли, что такие воспоминания способны сделать человека счастливым? Оказалось, что они действительно могут положительно сказываться на психике. Об этом KP.RU рассказала Юлия Кочетова, кандидат психологических наук, клинический психолог и доцент кафедры «Возрастная психология имени профессора Л. Ф. Обуховой» МГППУ.
— Действительно, если приготовить блюдо из детства, которое когда-то очень нравилось, то можно улучшить свое состояние и настроение. Это связано с работой ассоциативной памяти, которая позволяет запоминать связанные друг с другом различные события нашей жизни, благодаря ей мы легче извлекаем из памяти нужную информацию, — объяснил медик.
Ассоциации могут быть связаны не только с едой, но и с местами, звуками, запахами. Например, вкус малины, собранной с мамой в саду в детстве, может вызвать ощущение радости и уюта.
— Ностальгия — важное состояние, которое положительно влияет на психологическое здоровье и благополучие. Она может проявляться и в форме тоски, печали по прошлому, но, тем не менее, это часто приятные эмоции, — отметила эксперт.
Отметим, вкусная еда способна стимулировать выработку «гормонов счастья» в организме. При употреблении любимых блюд мозг начинает активнее выделять серотонин, дофамин и эндорфины — вещества, положительно влияющие на настроение.