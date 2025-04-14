Эксперт объяснила, как блюдо из детства может стать лекарством для психики

— Действительно, если приготовить блюдо из детства, которое когда-то очень нравилось, то можно улучшить свое состояние и настроение. Это связано с работой ассоциативной памяти, которая позволяет запоминать связанные друг с другом различные события нашей жизни, благодаря ей мы легче извлекаем из памяти нужную информацию, — объяснил медик.