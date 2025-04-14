Telegraph: ученые впервые вырастили человеческие зубы в лаборатории

Исследователям удалось создать специальный материал, имитирующий естественную среду, необходимую для формирования зубов. Он помогает клеткам обмениваться сигналами, что запускает процесс роста. В отличие от традиционных имплантов и пломб, зуб, выращенный из собственных клеток пациента, может не только полноценно интегрироваться в челюсть, но и обладать способностью к восстановлению.