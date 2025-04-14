Telegraph: ученые впервые вырастили человеческие зубы в лаборатории

Учёные из Королевского колледжа Лондона и Имперского колледжа Лондона впервые смогли вырастить человеческий зуб в лабораторных условиях, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на результаты исследования.
Исследователям удалось создать специальный материал, имитирующий естественную среду, необходимую для формирования зубов. Он помогает клеткам обмениваться сигналами, что запускает процесс роста. В отличие от традиционных имплантов и пломб, зуб, выращенный из собственных клеток пациента, может не только полноценно интегрироваться в челюсть, но и обладать способностью к восстановлению.
Специалисты рассматривают два возможных подхода к применению технологии: либо выращивание целого зуба в лаборатории с последующей пересадкой, либо внедрение клеток на ранней стадии прямо в челюсть, где они смогут развиваться естественным образом. По мнению учёных, такая методика может кардинально изменить подход к лечению зубов и открыть новые возможности в регенеративной стоматологии.
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