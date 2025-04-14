Светофоры на загруженных участках дорог снова вышли из строя во Владивостоке

В комментариях на карте 2ГИС около 08:30 некто сообщил, что проезд через кольцо улицы Багратиона занял 10 минут и что в снегопады заторы на этом участке были меньше. Очевидно, затруднения в дорожном движении этим утром были связаны именно с неработающими светофорами. И это не первый выход светофоров из строя за текущий месяц.