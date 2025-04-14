Светофоры на загруженных участках дорог снова вышли из строя во Владивостоке

Речь о многострадальной развязке на перекрёстке проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской и Партизанском проспекте в районе Инструментального завода. Местные жители информируют мэрию, что светофоры не работают второй день. По состоянию на 07:30 на перекрёстке улицы Русской и проспекта не было и регулировщиков.
В комментариях на карте 2ГИС около 08:30 некто сообщил, что проезд через кольцо улицы Багратиона занял 10 минут и что в снегопады заторы на этом участке были меньше. Очевидно, затруднения в дорожном движении этим утром были связаны именно с неработающими светофорами. И это не первый выход светофоров из строя за текущий месяц.
Энергетики МУП ВПЭС уже чинили кабель электропитания, обрыв которого вывел из строя объекты регулирования дорожного движения на главном перекрёстке Второй речки. Во всяком случае, МКУ Владивостока утверждало, что эти работы будут выполнены. Однако проблема повторяется.
Светофоры на Инструментальном заводе тоже выходят из строя не первый раз за этот апрель.