Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зунгула: Зеленский собрался посетить ЮАР для продолжения конфликта

Ожидается, что Зеленский посетит ЮАР 24 апреля.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский планирует отправиться в Южно-Африканскую Республику для того, чтобы добиться продолжения конфликта на Украине, заявил политик из ЮАР Вуйо Зунгула.

По его словам, Зеленский захотел «заручиться поддержкой Глобального Юга».

«Делается это только из-за того, что Соединённые Штаты решили больше не предоставлять ему финансирование. Он едет просто из стремления поддержать свою актуальность», — сказал лидер партии «Движение за преобразование Африки» в беседе с RT.

Он добавил, что Зеленский не намерен говорить с теми, кто бы мог предложить «какие-то решения» для урегулирования конфликта.

Ранее пресс-секретарь главы Южно-Африканской Республики Винсент Магвенья заявил, что Зеленский посетит ЮАР 24 апреля.

Также стало известно, что Зеленский купил 51 процента акций платиновой шахты в ЮАР, отдав 1,6 миллиарда долларов.