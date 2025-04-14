Умер великий писатель XX века, лауреат Нобелевской премии Варгас Льоса

Марио Варгас Льоса признан одним из выдающихся латиноамериканских писателей современности, наравне с такими авторами, как Хуан Рульфо, Карлос Фуэнтес, Хорхе Луис Борхес и Габриэль Гарсия Маркес. Согласно данным официальных издательских тиражей, Варгас Льоса также является одним из наиболее активных и коммерчески успешных писателей данного региона в первом десятилетии XXI века. Его произведения, переведенные на множество языков, не только получили широкое распространение во всем мире, но и были адаптированы для кинематографа, а также удостоены множества престижных наград, включая Нобелевскую премию.