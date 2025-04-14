Новая жертва Овечкина: Россиянин побил рекорд НХЛ по числу вратарей, которым забрасывал шайбы

Овечкин отличился на второй минуте. Для Гривза же эта встреча стала дебютной в НХЛ. При этом его команда одержала победу со счётом 4:1. Впрочем, «столичные» уже обеспечили себе первое место в Восточной конференции, набрав 109 очков. «Коламбус» же идёт только девятым и отчаянно борется за заветную восьмёрку.