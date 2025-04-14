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Новая жертва Овечкина: Россиянин побил рекорд НХЛ по числу вратарей, которым забрасывал шайбы

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в очередной раз установил новый рекорд по числу голкиперов, в ворота которых он сумел забросить шайбу. 184-м в списке стал канадский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Джет Гривз.

Овечкин отличился на второй минуте. Для Гривза же эта встреча стала дебютной в НХЛ. При этом его команда одержала победу со счётом 4:1. Впрочем, «столичные» уже обеспечили себе первое место в Восточной конференции, набрав 109 очков. «Коламбус» же идёт только девятым и отчаянно борется за заветную восьмёрку.

Напомним, пропустивший прошлую игру Овечкин, вернулся и наверстал упущенное уже на второй минуте. Новоиспечённый рекордсмен забросил уже 896-ю шайбу в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Для российского нападающего этот гол стал 43-м в сезоне, также на его счету 28 передач.