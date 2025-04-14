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Огромный шар на трассе вызвал переполох среди водителей во Владивостоке

В воскресенье, 13 апреля, огромный белый шар не на шутку всполошил и без того отягощенную мощным дождем и сильным ветром дорожную обстановку во Владивостоке.

Источник: Соцсети

Объект неизвестного происхождения внезапно скатился по крутому спуску на улице Шефнера и едва не столкнулся с движущимися под сильными потоками воды автомобилями.

Как сообщили очевидцы, инцидент произошел около проспекта Красоты — именно оттуда шар начал стремительно катиться вниз к улице Пушкинской.

«Он буквально виляя мчался по дороге, а водители, уворачиваясь от столкновения, чудом избежали аварий», — рассказал один из очевидцев в соцсетях.

На видеозаписях, появившихся в интернете, видно, как несколько машин экстренно маневрируют, чтобы не быть раздавленными огромным белым шаром. Многие пользователи предположили, что шар сделан из бетона или мрамора — настолько массивным он казался даже при просмотре записи в соцсетях.

Однако позже выяснилось, что объект изготовлен из пенопласта. Шар завершил свое «путешествие» у ограждения шиномонтажной мастерской недалеко от кольца, где остается по сей день.

Местные жители активно обсуждают ситуацию в соцсетях, некоторые с иронией называют ее «реальным боулингом на дорогах Владивостока», другие требуют разобраться, откуда взялся шар и как подобный объект мог оказаться на оживленной городской улице.

«Сначала подумали, что кто-то из архитекторов лишился элемента уличного дизайна, а оказалось — обычный пенопласт. Но ведь все могло закончиться гораздо хуже», — комментируют горожане.

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили, что информация о происшествии направлена в Единую дежурную диспетчерскую службу.

«Городские службы проведут проверку по факту появления предмета на проезжей части», — отреагировали на инцидент в мэрии города.