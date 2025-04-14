Огромный шар на трассе вызвал переполох среди водителей во Владивостоке

На видеозаписях, появившихся в интернете, видно, как несколько машин экстренно маневрируют, чтобы не быть раздавленными огромным белым шаром. Многие пользователи предположили, что шар сделан из бетона или мрамора — настолько массивным он казался даже при просмотре записи в соцсетях.