Суд в Хабаровске обязал работодателя выплатить долги по зарплате

Жители все чаще сталкиваются с тем, что после увольнения не могут получить положенные выплаты. В некоторых случаях решить проблему помогает только вмешательство прокуратуры и суда. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В прокуратуру Центрального района Хабаровска обратилась бывшая сотрудница компании. Она рассказала, что после увольнения так и не получила окончательный расчет.
Женщина работала менеджером с сентября 2023 года, но после расторжения трудового договора ей не выплатили положенные деньги.
«Надзорное ведомство подало иск в суд, потребовав выплатить долг по зарплате, компенсацию за задержку и моральный вред. Суд полностью поддержал требования и постановил взыскать с организации больше 100 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Часть суммы подлежит немедленному исполнению. За выполнением решения будет следить прокуратура.