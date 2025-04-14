«Царьград»: мигранты не пустили россиян в баню и нарвались на силовиков

МИД Киргизии занял более сдержанную позицию, сообщив, что внимательно отслеживает развитие ситуации и взаимодействует с российскими коллегами для выяснения обстоятельств. Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что целые районы России превращаются в мигрантские гетто. Политик отметил, что такие анклавы живут по собственным нормам и игнорируют российские законы и культурные традиции.