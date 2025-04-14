Доцент Прикладова: рубль рискует рухнуть на фоне торговых войн Трампа

«Ситуация с тарифами влияет на динамику цен на нефть. Если будет корреляция цен на нефть с тарифами, а вероятно, так и будет, то более низкие цены на нефть приведут к ослаблению рубля. Тогда возможен доллар за 100 с лишним, можем вернуться к показателям марта 2022 года, когда курс был 120 рублей за доллар», — рассказала Прикладова в интервью РИА Новости.