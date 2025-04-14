Россиянам рассказали, чем опасен микропластик для организма

Микропластик уже находят в воде, пище и даже в крови человека. Но чем он реально грозит? Иммунолог, кандидат медицинских наук и генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков объяснил, что пластик может проникать в клетки и нарушать их работу. Об этом эксперт рассказал сайту KP.RU.
— Если микропластик проникает в клетки, то он мешает работе клеточных мембран и митохондрии — энергетической станций клетки. И, по всей видимости, влияют на функции ядра клеток. Так что это очень глубинное влияние, включая и функционирование межклеточных жидкостей, — пояснил эксперт.
Кроме того, микрочастицы пластика выделяют токсичные вещества, включая тяжелые металлы и опасные органические соединения. Они накапливаются в организме и вызывают тревогу у ученых. Особенно уязвим к нанопластику мозг.
— Головной мозг может служить субстратом, накапливающим нанопластик. Скорее всего, даже в большей степени, чем почки и печень. И это было известно по исследованиям на рыбах, например, — добавил медик.
Пока неизвестно, как именно микропластик влияет на здоровье человека в долгосрочной перспективе. Но эксперименты на животных уже показали: при больших дозах страдают органы, а ткани сильно повреждаются.