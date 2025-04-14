Россиянам рассказали, чем опасен микропластик для организма

Микропластик уже находят в воде, пище и даже в крови человека. Но чем он реально грозит? Иммунолог, кандидат медицинских наук и генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков объяснил, что пластик может проникать в клетки и нарушать их работу. Об этом эксперт рассказал сайту KP.RU.