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Россиянам рассказали, чем опасен микропластик для организма

Иммунолог Крючков: Головной мозг накапливает нанопластик сильнее других органов.

Источник: Комсомольская правда

Микропластик уже находят в воде, пище и даже в крови человека. Но чем он реально грозит? Иммунолог, кандидат медицинских наук и генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков объяснил, что пластик может проникать в клетки и нарушать их работу. Об этом эксперт рассказал сайту KP.RU.

— Если микропластик проникает в клетки, то он мешает работе клеточных мембран и митохондрии — энергетической станций клетки. И, по всей видимости, влияют на функции ядра клеток. Так что это очень глубинное влияние, включая и функционирование межклеточных жидкостей, — пояснил эксперт.

Кроме того, микрочастицы пластика выделяют токсичные вещества, включая тяжелые металлы и опасные органические соединения. Они накапливаются в организме и вызывают тревогу у ученых. Особенно уязвим к нанопластику мозг.

— Головной мозг может служить субстратом, накапливающим нанопластик. Скорее всего, даже в большей степени, чем почки и печень. И это было известно по исследованиям на рыбах, например, — добавил медик.

Пока неизвестно, как именно микропластик влияет на здоровье человека в долгосрочной перспективе. Но эксперименты на животных уже показали: при больших дозах страдают органы, а ткани сильно повреждаются.