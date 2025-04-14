Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса

Марио Варгас Льоса родился в 1936 году, а свою писательскую карьеру начал в 1963 году. Его дебютной работой является роман «Город и псы». Данное скандальное произведение вызвало массу протестов среди населения страны, что придало ему еще большей популярности. Наиболее известными книгами автора являются «Похождения скверной девочки», «Тетушка Хулия и писака», а также «Война конца света».