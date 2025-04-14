В Перу умер лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса

На 90-м году жизни скончался Известный лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса, об этом рассказал сын писателя в соцсети X*.
Перуанский писатель, получивший Нобелевскую премию, умер в кругу семьи в Лиме.
«С глубокой болью сообщаем, что наш отец Марио Варгас Льоса скончался сегодня в Лиме в кругу своей семьи», — говорится в публикации.
Варгас Льоса родился в Перу в 1936 году. В 2010 году он удостоился Нобелевской премии по литературе «за изображение структуры власти и яркие картины человеческого сопротивления, восстания и поражения».
Кроме того, писатель стал лауреатом литературной премии «Ясная Поляна».
Ранее сообщалось, что в возрасте 97 лет скончался американский физик китайского происхождения, лауреат Нобелевской премии по физике Ли Чжэндао.
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