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В Перу умер лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса

Писатель удостоился Нобелевской премии по литературе в 2010 году.

На 90-м году жизни скончался Известный лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса, об этом рассказал сын писателя в соцсети X*.

Перуанский писатель, получивший Нобелевскую премию, умер в кругу семьи в Лиме.

«С глубокой болью сообщаем, что наш отец Марио Варгас Льоса скончался сегодня в Лиме в кругу своей семьи», — говорится в публикации.

Варгас Льоса родился в Перу в 1936 году. В 2010 году он удостоился Нобелевской премии по литературе «за изображение структуры власти и яркие картины человеческого сопротивления, восстания и поражения».

Кроме того, писатель стал лауреатом литературной премии «Ясная Поляна».

Ранее сообщалось, что в возрасте 97 лет скончался американский физик китайского происхождения, лауреат Нобелевской премии по физике Ли Чжэндао.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.