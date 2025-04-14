В Приморье растет риск завоза кори: как защититься

«Корь — это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Вирус быстро распространяется и может проникать даже в соседние помещения, повышая риск заражения», — сообщает ведомство.
Болезнь может привести к серьезным последствиям: пневмонии, отиту, энцефалиту и даже параличам. Особенно уязвимы непривитые люди, так как вирус сохраняет активность в воздухе длительное время.
Единственный надежный способ защиты — прививка. Вакцина формирует устойчивый иммунитет и предотвращает заболевание даже при контакте с больным.
Согласно Национальному календарю прививок, вакцинацию проводят:
— детям в 12 месяцев и 6 лет, непривитым подросткам до 17 лет, взрослым до 35 лет (а также до 55 лет — для групп риска).
В Приморье проходит подчищающая иммунизация для тех, кто не получил прививку вовремя. Это поможет сформировать коллективный иммунитет и снизить риски эпидемии.
Напомним, весной прошлого года в новом ЖК был заподозрены случаи заболевания корью. Также вспышка заболеваемости была зафиксирована в Якутии.