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В Приморье растет риск завоза кори: как защититься

ВЛАДИВОСТОК, 14 апреля, ФедералПресс. Роспотребнадзор предупреждает об угрозе завоза и распространения кори в Приморье. Заболевание опасно тяжелыми осложнениями, включая поражение нервной системы и органов дыхания.

Источник: РИА "Новости"

«Корь — это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Вирус быстро распространяется и может проникать даже в соседние помещения, повышая риск заражения», — сообщает ведомство.

Болезнь может привести к серьезным последствиям: пневмонии, отиту, энцефалиту и даже параличам. Особенно уязвимы непривитые люди, так как вирус сохраняет активность в воздухе длительное время.

Единственный надежный способ защиты — прививка. Вакцина формирует устойчивый иммунитет и предотвращает заболевание даже при контакте с больным.

Согласно Национальному календарю прививок, вакцинацию проводят:

— детям в 12 месяцев и 6 лет, непривитым подросткам до 17 лет, взрослым до 35 лет (а также до 55 лет — для групп риска).

В Приморье проходит подчищающая иммунизация для тех, кто не получил прививку вовремя. Это поможет сформировать коллективный иммунитет и снизить риски эпидемии.

Напомним, весной прошлого года в новом ЖК был заподозрены случаи заболевания корью. Также вспышка заболеваемости была зафиксирована в Якутии.