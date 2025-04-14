Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за сдачу квартиры

«Если наймодатель получает доход, но не платит налог, и об этом узнает Федеральная налоговая служба, ему грозит штраф за непредставление декларации в размере 5% от неуплаченного налога за каждый месяц просрочки. При этом, если сумма за три года превысила 2,7 млн рублей, предусмотрена уже уголовная ответственность», — поделилась эксперт в беседе с «Прайм».