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Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за сдачу квартиры

За нелегальную сдачу квартиры собственникам может грозить уголовная ответственность. Для того, чтобы не нарушить закон, необходимо ежегодно уплачивать налог с дохода, рассказала юрист Анастасия Билялова.

За нелегальную сдачу квартиры грозит тюрьма.

За нелегальную сдачу квартиры собственникам может грозить уголовная ответственность. Для того, чтобы не нарушить закон, необходимо ежегодно уплачивать налог с дохода, рассказала юрист Анастасия Билялова.

«Если наймодатель получает доход, но не платит налог, и об этом узнает Федеральная налоговая служба, ему грозит штраф за непредставление декларации в размере 5% от неуплаченного налога за каждый месяц просрочки. При этом, если сумма за три года превысила 2,7 млн рублей, предусмотрена уже уголовная ответственность», — поделилась эксперт в беседе с «Прайм».

В России за неуплату налогов с доходов от сдачи квартир могут последовать серьезные меры. Помимо уголовной ответственности, за неуплату предусмотрены и другие виды наказаний: взыскание неуплаченной суммы, пени за просрочку, а также различные штрафы за непредоставление декларации или за предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации.