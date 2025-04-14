Мать восьми детей привлекли к ответственности за пьяную езду в Тулуне

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности многодетную мать за езду без прав и в пьяном виде в Тулуне. Во время патрулирования улицы Желгайской инспекторы ДПС заметили Ford Focus, водитель которого подозрительно вел себя во время движения и резко остановился на проезжей части, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщили в Госавтоинспекции по Иркутской области, за рулем иномарки оказалась 40-летняя местная жительница с признаками опьянения. Ей было предложено пройти медосвидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Сотрудники Госавтоинспекции также установили, что женщина никогда не имела водительского удостоверения.
Дома у жительницы Тулуна остались восемь детей, шестеро из которых несовершеннолетние. В отношении женщины составлен административный материал. Ей грозит арест до 15 суток или штраф 45 тысяч рублей.