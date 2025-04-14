Мать восьми детей привлекли к ответственности за пьяную езду в Тулуне

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности многодетную мать за езду без прав и в пьяном виде в Тулуне. Во время патрулирования улицы Желгайской инспекторы ДПС заметили Ford Focus, водитель которого подозрительно вел себя во время движения и резко остановился на проезжей части, пишет ИА IrkutskMedia.