Как долго продлится ненастная погода в Приморье, рассказали метеорологи Примгидромета

По информации синоптиков, циклон, проходящий над Японским морем в сторону Охотского, определяет атмосферную ситуацию в регионе до середины недели, вызывая осадки различной интенсивности и понижение дневной температуры.
«До середины следующей недели циклон, который будет смещаться над Японским морем в сторону Охотского, обусловит в Приморском крае ненастную погоду. На большей территории временами будут идти дожди разной интенсивности», — сообщили в Примгидромете.
По данным метеорологов, ночные температуры сохранятся в пределах +6…-2 °C. В понедельник дневной максимум составит от +5 до +12 °C, во вторник станет немного прохладнее, а в среду потеплеет до +8…+16 °C.
Во Владивостоке в понедельник ожидается переменная облачность, без существенных осадков, но к вечеру возможен небольшой дождь. Во вторник, 15 апреля, прогнозируется пасмурная погода с дождями. Температура ночью составит +1…+4 °C, днем — +5…+9 °C.
В среду во Владивостоке погодные условия улучшатся: дожди прекратятся, небо прояснится. Температура воздуха повысится: ночью +3…+5 °C, днем +9…+12 °C.
Специалисты рекомендуют жителям Приморья учитывать погодные изменения при планировании поездок и переездов по региону, а также следить за обновлениями прогноза погоды.