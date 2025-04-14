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Дождливая погода будет в понедельник на Южном Урале

В понедельник, 14 апреля, в Челябинской области будет облачно с прояснением, небольшие, местами умеренные дожди.

Сейчас в Ричмонде: +8° 2 м/с 76% 758 мм рт. ст. +10°
Источник: Агентство «Москва»

В понедельник, 14 апреля, в Челябинской области будет облачно с прояснением, небольшие, местами умеренные дожди. Температура воздуха днем составит от +5 до +10 градусов, на юге до +15. Ветер северо-западный, западный 4−9 метров в секунду, днем местами порывы до 14.

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, дождь. Температура воздуха днем составит от +6 до +8 градусов. Ветер северо-западный, западный 4−9 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 14 апреля, у Авраама, Ефима, Ивана, Макара, Марии, Сергея.

Между прочим, 14 апреля 2025 года отмечают день Марьи Пустые щи. Согласно народным приметам, сегодня не разрешается убивать пауков. В противном случае из дома уйдет достаток.