Дождливая погода будет в понедельник на Южном Урале

В понедельник, 14 апреля, в Челябинской области будет облачно с прояснением, небольшие, местами умеренные дожди. Температура воздуха днем составит от +5 до +10 градусов, на юге до +15. Ветер северо-западный, западный 4−9 метров в секунду, днем местами порывы до 14.
В Челябинске сегодня облачно с прояснением, дождь. Температура воздуха днем составит от +6 до +8 градусов. Ветер северо-западный, западный 4−9 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 14 апреля, у Авраама, Ефима, Ивана, Макара, Марии, Сергея.
Между прочим, 14 апреля 2025 года отмечают день Марьи Пустые щи. Согласно народным приметам, сегодня не разрешается убивать пауков. В противном случае из дома уйдет достаток.