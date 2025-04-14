Дождливая погода будет в понедельник на Южном Урале

В понедельник, 14 апреля, в Челябинской области будет облачно с прояснением, небольшие, местами умеренные дожди. Температура воздуха днем составит от +5 до +10 градусов, на юге до +15. Ветер северо-западный, западный 4−9 метров в секунду, днем местами порывы до 14.