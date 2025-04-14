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Россияне активно ищут украшения из челябинского метеорита

Перед Днем космонавтики, который в России отметили в прошедшую субботу, аналитики изучили поисковые запросы жителей страны об украшениях из метеоритов.

Источник: "Вечерний Челябинск"

Исследование было проведено специалистами сервиса «Яндекс Поиск». Оно показало, что украшения, созданные из космических камней, очень дороги и уступают разве что по цифрам украшениям из платины. Так, например, медианная цена на кольцо из метеорита равна 39 тыс. рублей, тогда золото дотянулось лишь до 10 тыс. рублей, а серебро — до 1000 рублей.

Кстати именно кольца пользуются наибольшим спросом среди изделий из метеоритов. Далее по популярности следуют кулоны и подвески, следом — браслеты. Аналитики утверждают, что часть россиян целенаправленно ищут изделия из конкретных метеоритов. И в этих запросах лидирует Челябинский метеорит, компанию ему составляют изделия из фрагментов метеоритов из Муонионалуста и Сеймчана.