Россияне активно ищут украшения из челябинского метеорита

Исследование было проведено специалистами сервиса «Яндекс Поиск». Оно показало, что украшения, созданные из космических камней, очень дороги и уступают разве что по цифрам украшениям из платины. Так, например, медианная цена на кольцо из метеорита равна 39 тыс. рублей, тогда золото дотянулось лишь до 10 тыс. рублей, а серебро — до 1000 рублей.