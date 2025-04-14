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Центр Владивостока перекроют из-за Крестного хода: где не проехать

ВЛАДИВОСТОК, 14 апреля, ФедералПресс. 20 апреля в центре Владивостока будет временно ограничено движение и парковка транспорта в связи с проведением Крестного хода. Мероприятие начнется в 12:00 и продлится около часа.

Источник: РИА "Новости"

«Также на площади Борцов Революции запланированы народные гуляния с концертной программой и традиционным освящением пасхальных угощений», — сообщили в пресс-службе администрации Владивостока. Где и когда перекроют дороги.

С 12:00 до 13:00 будут закрыты для проезда и парковки следующие участки:

ул. Светланская — от перекрёстка с ул. Алеутской до ул. Уборевича; Океанский проспект — от ул. Светланской до пересечения с пер. Павленко.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и учитывать временные ограничения.

Праздничная программа на площади.

В 12:00 на площади Борцов Революции начнутся торжества. Здесь состоится поздравление митрополита Владивостокского и Приморского Павла, освящение пасхальных яиц и куличей, а также праздничный концерт.

Для обеспечения безопасности вход на площадь будет осуществляться через рамки металлодетекторов.

Напомним, за год средняя стоимость пасхальных куличей выросла на 11% — до 234,3 рублей.