Центр Владивостока перекроют из-за Крестного хода: где не проехать

«Также на площади Борцов Революции запланированы народные гуляния с концертной программой и традиционным освящением пасхальных угощений», — сообщили в пресс-службе администрации Владивостока. Где и когда перекроют дороги.
С 12:00 до 13:00 будут закрыты для проезда и парковки следующие участки:
ул. Светланская — от перекрёстка с ул. Алеутской до ул. Уборевича; Океанский проспект — от ул. Светланской до пересечения с пер. Павленко.
Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и учитывать временные ограничения.
Праздничная программа на площади.
В 12:00 на площади Борцов Революции начнутся торжества. Здесь состоится поздравление митрополита Владивостокского и Приморского Павла, освящение пасхальных яиц и куличей, а также праздничный концерт.
Для обеспечения безопасности вход на площадь будет осуществляться через рамки металлодетекторов.
Напомним, за год средняя стоимость пасхальных куличей выросла на 11% — до 234,3 рублей.